مقتل 9 ضباط من جيش الأسد في معارك حلب

أعلنت عدة صفحات موالية لرئيس النظام السوري، عن بعض قتلى جيش الأسد في معارك حلب الأخيرة، المتواصلة منذ عدة أيام.

ولفت في هذا السياق وجود عدد كبير من الضباط، بينهم ما بين عميد وعقيد ورائد ونقيب وملازم أول.

ونقلا عن صفحات فيسبوكية موالية لرئيس النظام السوري بشار الأسد، وتدعى على التوالي: "شبكة أخبار جبلة لحظة بلحظة" و"طرطوس الآن" و"شبكة أخبار المنطقة الوسطى، حمص" و"شهداء وجرحى الجيش السوري" فإن 16 ضابطاً وجندياً تم تشييعهم، والإعلان عن مقتلهم في حلب وهم على التوالي:

العميد الركن ياسر محسن ميا. بانياس الساحلية. المقدم عمار البوتي. حمص. الرائد سامر أحمد. من جبلة، وادي القلع. الرائد شادي بدور. من حمص. النقيب المظلي يوسف معز الدين إسماعيل. قرية بلوزة/بانياس الساحلية. الملازم أول مجد صالح يوسف. من جبلة/الدالية. الملازم أول علي محي الدين سلوم. من بيت الناصري/صافيتا. الملازم أول محمد عيسى صالح. جبلة/دوير بعبدة. الملازم أول أحمد حبيب علي. جبلة/دوير بعبدة. أحمد حبيب. من جبلة/دوير بعبدة. يزن عبدالحميد بدور. من جبلة/ البودي. عبدالكريم عبداللطيف. من طرطوس الساحلية. خضر أحمد عبود. طرطوس. غسان سلوم. من حمص/وادي الدهب. أيهم شريف حسون. طرطوس. أحمد عبدالستار الحسن. من حماه/طيبة الإمام. محمود عثمان/ حلب.مجهول.