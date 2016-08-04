المعارضة السورية تصد هجوما واسعا لقوات النظام غرب حلب

شنّت قوات نظام #بشار_الأسد في سوريا هجوماً معاكساً تحت غطاءٍ جوي على مواقع #المعارضة في مناطق غرب وجنوب #حلب ، لكنها لم تُـفلح على إثره في استعادة المواقع التي سيطرت عليها كتائب المعارضة في الأيام الثلاثة الماضية من معركة كسر الحصار على حلب.

وأعلنت المعارضة بعد ذلك نجاحها في حصار كليّة المدفعية في الراموسة، حيث مقر #الميليشيات_الإيرانية .

على صعيد آخر، أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن قلقها بشأن أنباء عن هجوم بغاز الكلور في مدينة #سراقب قرب #حلب.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن نحو 24 شخصاً عانوا صعوبات بالتنفس في المدينة بعد هجوم ببراميل متفجرة الثلاثاء.

وبينما اتهمت المعارضة #قوات_الأسد بتنفيذ الهجوم، نقلت وكالة أنباء إنترفاكس عن جنرال روسي أن #الجيش_الروسي أبلغ #واشنطن بأن مقاتلي المعارضة السورية هم من شن الهجوم على القرية التي سقطت قربها المروحية الروسية.