حلب.. المعارضة تتقدم على خطوط التماس بمواجهة النظام

سيطرت فصائل #المعارضة على نقاط جديدة جنوب غربي #حلب لتقترب أكثر من فك الحصار المفروض على الأحياء الشرقية للمدينة.

وتتقدم المعارضة ببطء على خطوط التماس، فيما تحاول #قوات_النظام وحلفائه صدها والحفاظ على مواقعها.

من جهة أخرى، استعادت قوات النظام سيطرتها على قرية الحويز في ريف حلب الجنوبي بعد ساعات من استيلاء المعارضة عليها.

وتعتبر الحويز والتلة الملاصقة لها مدخلا إلى بلدة الوضيحي الاستراتيجية التي تسمح للمعارضة بالتمدد في مناطق عدة.

كما سيطرت فصائل المعارضة على أجزاء واسعة من ريف حلب الجنوبي والجنوبي الغربي.

وباتت نيرانها تسيطر على الحركة داخل كلية المدفعية بمنطقة الراموسة.

إلى ذلك، فإن معركة السيطرة على كلية المدفعية تعدّ هدف المعارضة الرئيسي، وذلك بسبب موقعها كطريق إمداد للنظام، فهي تفتح طريق المعارضة إلى معامل الدفاع وأكاديمية #الأسد ومواقع للأمن العسكري والجوي.

وتحتوي كلية المدفعية، وهي قاعدة عسكرية ضخمة بها مستودعات للذخيرة ومركز تدريب لضباط النظام.

وخلال المعارك، سيطرت ضربات صواريخ التاو على عدد من محاور القتال، حيث استعملت لقنص مواقع للنظام منها رشاش ثقيل على سطح مبنى ‫‏القصر البلدي وتدمير مدفع محمول على رافعة ومقتل طاقمه في #ضاحية_الأسد .