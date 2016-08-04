قلق دولي بعد أنباء باستخدام غاز الكلور في إدلب

أعربت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في بيان لها عن قلقها بشان أنباء عن هجوم بغاز الكلور قرب مدينة إدلب في شمال #سوريا .

وقال رئيس المنظمة إن "هذه التقارير تتسبب بقلق بالغ". وإن المنظمة تواصل التدقيق بهذه المعلومات حول استخدام أسلحة كيمياوية.

من جانبها، أبلغت #موسكو واشنطن أن #المعارضة_السورية استخدمت مواد سامة، وذلك رداً على اتهامات مشابهة لها من قبل المعارضة و #واشنطن .

كما ذكر #المرصد_السوري لحقوق الإنسان أن نحو 30 شخصا عانوا صعوبات في التنفس في مدينة #سراقب على بعد 50 كلم جنوب #حلب بعد هجوم ببراميل متفجرة أمس.