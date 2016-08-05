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الزعبي: لم نطلب من تركيا تنسيق جولة مفاوضات سورية رابعة

المصدر: دبي - قناة العربية
رئيس وفد التفاوض في المعارضة السورية أسعد الزعبي
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نفى رئيس وفد التفاوض السوري المعارض، أسعد الزعبي، ما تردد حول طلب #المعارضة_السورية من تركيا تنسيق جولة مفاوضات جديدة #رابعة، في الوقت الذي رحب بأي مفاوضات شرط أن تكون حقيقية وألا تعطي مزيدا من الوقت لصالح #نظام_الأسد كما حدث في الجولات الثلاث السابقة.

وكان وزير خارجية #تركيا، مولود تشاووش #أوغلو، أكد اليوم الجمعة، على ضرورة استئناف المحادثات بشأن مستقبل #سوريا ، داعياً إلى جولة رابعة من محادثات #جنيف للسلام.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع تلفزيون "تي جي تي آر خبر" إن قوات النظام السوري حاصرت مدينة #حلب مما يهدد بموجة لجوء جديدة.

كلمات دالّة

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