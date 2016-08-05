الزعبي: لم نطلب من تركيا تنسيق جولة مفاوضات سورية رابعة

نفى رئيس وفد التفاوض السوري المعارض، أسعد الزعبي، ما تردد حول طلب #المعارضة_السورية من تركيا تنسيق جولة مفاوضات جديدة #رابعة، في الوقت الذي رحب بأي مفاوضات شرط أن تكون حقيقية وألا تعطي مزيدا من الوقت لصالح #نظام_الأسد كما حدث في الجولات الثلاث السابقة.

وكان وزير خارجية #تركيا، مولود تشاووش #أوغلو، أكد اليوم الجمعة، على ضرورة استئناف المحادثات بشأن مستقبل #سوريا ، داعياً إلى جولة رابعة من محادثات #جنيف للسلام.

وقال تشاووش أوغلو في مقابلة مع تلفزيون "تي جي تي آر خبر" إن قوات النظام السوري حاصرت مدينة #حلب مما يهدد بموجة لجوء جديدة.