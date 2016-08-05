طائرات دنماركية تنفذ أولى ضرباتها ضد داعش في سوريا

قال #الجيش_الدنماركي اليوم الجمعة، إن طائراته قصفت #سوريا للمرة الأولى بعد أن وسعت الدنمارك معركتها ضد تنظيم #داعش لتضم سوريا إلى جانب #العراق .

وقالت قيادة #الدفاع_الدنماركية إن 4 طائرات من طراز إف-16 قصفت مدينة #الرقة معقل التنظيم، مستهدفة منشآت للقيادة والتحكم ومخازن للأسلحة وأعضاء التنظيم.

والدنمارك جزء من #التحالف الذي تقوده #الولايات_المتحدة ضد تنظيم داعش، والذي أعلن وجوده في مناطق من العراق وسوريا.

وقال يان دام، قائد المهمات الدولية للقوات الجوية لوسائل إعلام دنماركية، إن الضربات الجوية هي "مساهمة مهمة" لعمل التحالف.

وذكر الجيش أنه نفذ 67 مهمة، وأسقط 93 قنبلة في سوريا والعراق منذ بدأ عملياته هناك في منتصف حزيران/يونيو .