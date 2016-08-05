قوات النظام تستعيد السيطرة على سجن السويداء

استعادت قوات #النظام_السوري ، في وقت متأخر من مساء الجمعة، سيطرتها على سجن #السويداء المركزي، لتعلن بذلك إنهاء العصيان المستمر منذ يومين داخل السجن.

وذكر ناشطون أن قوات النظام والميلشيات الموالية لها استعادت السيطرة على السجن بعد ارتكابها مجزرة داخله، حيث تجاوز عدد القتلى ثمانية معتقلين إضافة لعشرات الجرحى.

كما أشارت المصادر ذاتها إلى قطع شبكة الإنترنت عن المدينة، للتغطية على المجزرة داخل السجن، حيث بث السجناء أشرطة مصورة لما يجري داخل السجن.

وكانت قوات النظام قد فتحت النار، الجمعة، على المعتقلين في سجن السويداء.

ونفذ المعتقلون في السجن عصياناًً قبل أيام، بعد اعتداء تعرضوا له من السجانين التابعين للنظام السوري. حينها، اقتحم الأسرى بعض الأجنحة، وسادت مخاوف من اقتحام قوات الأسد للسجن.

وترددت أنباء أن ما دفع السجناء للاعتصام كذلك هو نقل بعض زملائهم من السجن المعتقل فيه نحو 1000 معارض، إلى #دمشق لتنفيذ الإعدام بحقهم.