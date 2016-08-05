معركة كسر حصار حلب تدخل مرحلتها الرابعة

دخلت معركة كسر حصار #حلب مرحلتها الرابعة، حسبما أعلنت فصائل المعارضة التي أشارت إلى سيطرتها على منطقة الجمعيات الواقعة في أطراف مدينة حلب الجنوبية، وقرية العامرية.

وتهدف المرحلة الجديدة إلى السيطرة على تلتي المحروقات والجمعيات، في إطار السعي إلى فك الحصار عن الأحياء الشرقية.

وتحدثت كتائب #المعارضة عن نجاحها في كسر خطوط الدفاع الأولى عن قرية العامرية، والسيطرة على منطقة الجمعيات، على المحور الجنوبي من مدينة حلب، مؤكدة مقتل عدد من قوات النظام.

بدورها، قالت #الأمم_المتحدة إن جهوداً دبلوماسية مكثفة تُـبذل بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن هدنةٍ إنسانية في مدينة حلب.

وأضافت المنظمة الأممية أنها تأمل في التوصل إلى اتفاق حول خطة إنسانية شاملة في الأيام القليلة المقبلة، معتبرة على لسان مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية يان إيغلاند أن الممرات التي فتحتها #روسيا في حلب غير كافية، آملا بخطة أكثر شمولاً.