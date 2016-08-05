مقتل 10 مدنيين بينهم أطفال في غارات على حلب

قتل 10 مدنيين على الأقل، بينهم سبعة أطفال، الجمعة، جراء غارات نفذتها طائرات حربية لم تعرف هويتها على حي المرجة الذي تسيطر عليه الفصائل المعارضة في مدينة #حلب ، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس: "قتل 10 مدنيين، بينهم سبعة أطفال، جراء مجزرة نفذتها طائرات حربية لم يعرف إذا كانت تابعة للنظام السوري أم لروسيا، بقصفها مناطق في حي المرجة في مدينة حلب".

وأفاد عبد الرحمن بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى في حالة خطرة.

أما في ريف حلب الشمالي الشرقي، فقد أحرزت قوات سوريا الديموقراطية تقدماً إضافياً في مدينة #منبج على حساب تنظيم #داعش ، وباتت تسيطر على 70% من مساحة المدينة، وفق المرصد.

وذكر عبد الرحمن أن "داعش دخل مرحلة النهاية في منبج لكن ذلك لا يعني أن المعركة ستنتهي خلال أيام بسبب وجود كثافة سكان في المناطق تحت سيطرة التنظيم"، موضحاً أن الأخير يتخذ المدنيين "كدروع بشرية" خلال المعارك.

كما أضاف أن "ما حققته قوات سوريا الديموقراطية خلال أسبوع عجزت عن تحقيقه منذ بدء هجومها".

