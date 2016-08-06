سوريا.. أكثر من 700 قتيل بمعارك حلب خلال أسبوع

قتل أكثر من 700 مقاتل من قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة على حد سواء في المعارك الدائرة في جنوب حلب منذ الأحد الماضي، بينهم 200 يوم السبت وحده، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن لوكالة فرانس برس "قتل أكثر من 700 مقاتل من قوات النظام السوري والمسلحين الموالين لها من جهة والفصائل المقاتلة من جهة ثانية منذ يوم الأحد الماضي".

وكانت المعارضة السورية المسلحة في حلب قد أعلنت استعدادها لشن هجوم يهدف لإعادة السيطرة على مواقع خسرتها، وتحديداً طرق إمداد أدت إلى فرض حصار على المناطق التي تسيطر عليها شرق #حلب حيث تتدهور الأوضاع الإنسانية والعسكرية في آن واحد.

وتواصلت بعدها هجمات #المعارضة من أجل فك الحصار عن #حلب ، ضمن ما سمّتها عمليات الغضب لحلب.

وتمكنت المعارضة من الاستيلاء على كلية التسليح والجزء الأكبر من كلية المدفعية، وهو تقدم كبير في معركة استعادة السيطرة على #حي_الراموسة الاستراتيجي جنوب غربي المدينة.