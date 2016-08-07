حلب.. اشتباكات بعد إعلان المعارضة فك الحصار

دارت اشتباكات متقطعة صباح الأحد عند الأطراف الجنوبية لمدينة حلب بعد ساعات من إعلان مقاتلي المعارضة عن قيامهم بفك الحصار الذي تفرضه القوات السورية منذ 3 أسابيع على الأحياء الشرقية في مدينة حلب شمال البلاد.

وكان تحالف لعدد من الفصائل المقاتلة المعارضة أعلن بعد ظهر السبت فك الحصار عن الأحياء الشرقية لمدينة حلب، التي يسكنها نحو 250 ألف شخص.

إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان ذكر الأحد أن المدنيين لم يتمكنوا من الخروج لأن الطريق الذي يمر عبر الأطراف الجنوبية للمدينة لا يزال خطرا وغير آمن.

كما أفاد مدير المرصد رامي عبدالرحمن عن حدوث "اشتباكات متقطعة وغارات جوية، ولكن بدرجة أقل". وأضاف "أن أيا من المدنيين لم يتمكن من مغادرة الأحياء الشرقية لأن الطريق خطر جدا وغير آمن".

وسيطرت فصائل مقاتلة وجهادية السبت على مواقع استراتيجية جنوب مدينة حلب عبارة عن ثكنات عسكرية لقوات النظام، الأمر الذي مهد لفك الحصار عن أحياء المدينة الشرقية.

المعارضة السورية: عملية حلب مستمرة حتى تحرير المدينة

وأصدرت غرفة عمليات فتح #حلب المسؤولة عن كل الفصائل العسكرية في حلب بياناً بعد فك الحصار أكدت فيه أن الهجوم مستمر حتى السيطرة على كامل المدينة، بحسب قناة "العربية".

دعا البيان، السبت، السكان في المناطق التي يسيطر عليها النظام السوري للالتزام بمنازلهم، مؤكدة أن كل من يدخل بيته أو مسجدا أو كنيسة فهو آمن.

وحثّ البيان أيضا كل من يحمل سلاحا إلى جانب النظام على الاستسلام، مقابل تعهد غرفة عمليات حلب بحماية كل من لا يشارك في القتال إلى جانب النظام.

كما أكد البيان على تعهد فصائل المعارضة التي ستدخل حلب بحماية المدنيين بكل طوائفهم وتوجهاتهم.

وأعلنت غرفة عمليات حلب المناطق الجنوبية من المدينة والتي تخضع لسيطرة #النظام مناطق عسكرية.