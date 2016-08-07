دخول أول قافلة مساعدات إلى حلب

في آخر الأنباء الواردة من #حلب أفيد بدخول أول قافلة مساعدات بعد فك الحصار عن الأحياء الشرقية للمدينة.

من جهة أخرى، يشار إلى أنه وبعد نجاح فصائل المعارضة السورية المسلحة في حلب بفك الحصار عن أحياء المدينة الشرقية، باتت قوات #النظام_السوري والميليشيات المتحالفة معها أمام معادلة عسكرية مقلوبة. فالنظام ووفق الوضع الحالي أصبح محاصراً في الأحياء الجنوبية والغربية لحلب بعد فقدانه السيطرة على مواقعه العسكرية لاسيما كلية المدفعية والكلية الفنية الجوية الاستراتيجية.

في نفس السياق أفادت بعض الأنباء الصحفية بإرسال ميليشيات #حزب_الله تعزيزات عسكرية إلى الجبهة الشمالية ضمت 400 مقاتل.