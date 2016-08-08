بعد فشله في حلب.. الأسد يقيل رئيس اللجنة الأمنية

في محاولة لاستدراك التقهقهر السريع الذي أصاب قوات النظام وميليشياته في حلب، أعفى بشار #الأسد رئيس اللجنة الأمنية في #حلب اللواء أديب محمد من كل مهامه، وعين مكانه اللواء زيد صالح نائب قائد الحرس الجمهوري.

وأفادت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن مصادرها أن " #النظام_السوري عين الأحد اللواء زيد صالح نائب قائد الحرس الجمهوري رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في مدينة حلب، بعد إعفاء اللواء أديب محمد من كافة مهامه العسكرية في حلب، حيث كان يشغل منصب رئيس اللجنة الأمنية".

إلى ذلك ظهر على صفحة "القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة" في موقع فيسبوك خبر عاجل يفيد بـ"إعفاء اللواء أديب محمد من كافة مهامه العسكرية في حلب وتعين اللواء زيد صالح رئيسا للجنة الأمنية بحلب عوضا عنه".

كما نشر موقع "شبكة سورية الحدث الإخبارية" أنه "أصدرت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة قراراً بتعيين اللواء زيد صالح رئيساً للجنة الأمنية والعسكرية في حلب خلفاً للواء أديب محمد".

وأشار الموقع إلى أن اللواء زيد صالح هو رئيس أركان الحرس الجمهوري في سوريا وقائد قوات الحرس الجمهوري في حلب، وإلى أنه قائد معركة "تطهير بني زيد ومعامل الليرمون".