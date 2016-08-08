معركة تحرير حلب مستمرة.. والطيران الروسي يقصف إدلب

أعلنت فصائل المعارضة السورية، ممثلة في جيش الفتح في بيان، الأحد، عن بدء معركة تحرير مدينة حلب غداة تمكنها من فك الحصار عن الأحياء الشرقية في المدينة، فيما وصف بالضربة الكبيرة لقوات نظام الأسد.

هذا وأكد عضو الهيئة العليا للمفاوضات السورية، محمد علوش، أن معركة حلب لم تنته بعد، وأنها مستمرة حتى تطهير حلب بأكملها من عناصر النظام وحلفائه، على حد تعبيره.

وكان المرصد السوري قد أفاد بأن فصائل المعارضة السورية تمكنت من السيطرة على كامل كتيبة المدفعية وكتيبة التعيينات وكراج الراموسة ومنطقة الراموسة والمدرسة الفنية الجوية جنوب حلب.

ونجحت في فتح ممر عسكري بين أحياء حلب الشرقية وأحيائها الجنوبية والغربية.

من جهة أخرى، يشن الطيران الحربي الروسي غارات جوية بالقنابل الفوسفورية على مدينة إدلب شمال سوريا في عدة مواقع.

وقال ناشطون إن طائرتين حربيتين روسيتين استهدفتا إدلب بأربع غارات مستخدمة القنابل الفوسفورية المحرمة دولياً، أسفرت عن اشتعال الحرائق في عدة أبنية سكنية، وسط محاولات عناصر الدفاع المدني للسيطرة على الحرائق.