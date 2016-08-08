نظام الأسد يدخل مساعداته إلى أحياء حلب الغربية

أدخلت قوات النظام السوري عشرات الشاحنات المحملة بالمساعدات عبر طريق #الكاستيلو إلى الأحياء الغربية في مدينة #حلب، بعد تمكن الفصائل المقاتلة من قطع طريق الإمداد الرئيسي جنوب غربي المدينة، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين.

وأوضح المرصد أن قوات #النظام_السوري تمكنت منذ ليل الأحد حتى الفجر من إدخال عشرات الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والمحروقات إلى مناطق سيطرتها في غرب حلب عبر طريق الكاستيلو".

ويخشى سكان الأحياء الغربية أن يتمكن مقاتلو الفصائل المعارضة من فرض حصار كامل عليهم، ما دفع قوات النظام إلى استخدام طريق الكاستيلو الذي كان طريق الإمداد الوحيد إلى الأحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل، قبل تمكنها من قطعه في 17 يوليو، إثر معارك ضارية امتدت لأسابيع.

وبحسب المرصد "أدخلت قوات النظام هذه المساعدات بعدما سلكت جزءا من طريق الكاستيلو محاذ لحي الشيخ مقصود ذي الغالبية الكردية، لتجنب القصف من جهة الفصائل وسط إجراءات أمنية مشددة". وقال إن هذا الطريق "بات المنفذ الجديد الذي تعمل قوات النظام على تأمينه كبديل مؤقت عن الطريق الرئيسي الذي كانت تعتمده ويمر عبر منطقة الراموسة".

وأورد تلفزيون الإخبارية السورية في شريط إخباري عاجل صباح الاثنين "بدء دخول صهاريج المحروقات والمواد الغذائية والخضراوات إلى مدينة حلب".

وتمكنت الفصائل بعد سيطرتها على #الراموسة ومنطقة الكليات العسكرية جنوب غربي حلب من توجيه ضربة قوية إلى قوات النظام، بقطعها طريق الإمداد الرئيسي إلى الأحياء الغربية من جهة، وكسرها الحصار عن أحياء حلب الشرقية من جهة ثانية.

ويقيم حوالي مليون و200 ألف نسمة في الأحياء الغربية تحت سيطرة النظام مقابل نحو 250 ألفاً في الأحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل المقاتلة.

وتدور في مدينة حلب منذ صيف العام 2012 معارك مستمرة بين قوات النظام التي تسيطر على الأحياء الغربية والفصائل المعارضة التي تسيطر على الأحياء الشرقية.