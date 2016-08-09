بريطانيا للائتلاف: ندعم الانتقال السياسي في سوريا

تلقى رئيس #الائتلاف الوطني لقوى الثورة و #المعارضة_السورية أنس العبدة، رسالة من وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، اليوم الثلاثاء، يؤكد فيها التزام حكومة بلاده في دعم عملية الانتقال السياسي في #سوريا .

وشدد جونسون على أن الانتقال السياسي المستند إلى القرارات الدولية 2254 وبيان جنيف هو الطريق الوحيد لوضع حد لمعاناة الشعب السوري.

وتأتي هذه الرسالة رداً على رسالة سابقة بعث بها رئيس الائتلاف إلى وزراء خارجية مجموعة الدعم الدولية الخاصة بسوريا وللحكومة البريطانية، والتي طالب فيها باتخاذ خطوات حاسمة وفورية لإجبار نظام #الأسد على الالتزام بشروط وقف الأعمال العدائية، ورفع الحصار عن جميع المناطق المدنية، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية بشكل فوري وبدون عراقيل في أنحاء البلاد.

وقال وزير الخارجية البريطاني في رسالته: إن "من الأساسي تعزيز وقف حقيقي للأعمال العدائية في سوري، وتأمين ممرات كاملة ودائمة لإيصال المساعدات الإنسانية لمن هم في حاجة لها".

وبخصوص الوضع المتدهور في مدينتي حلب وداريا، أكد الوزير أنهم يغتنمون كل فرصة في #مجلس_الأمن وفي المحافل الأخرى للتعبير عن قلقهم العميق من هجمات نظام الأسد، واعتبرها "هجمات غير مقبولة على هذه المناطق"، وكذلك أكد مطالبة بلاده بإنهاء هذه الهجمات على المدنيين.

وأكد جونسون في 19 من تموز/يوليو الماضي في أول تصريحاته بخصوص سوريا على ضرورة تنحي بشار الأسد عن السلطة، وقال: "سأكون واضحاً في التعبير عن رأيي بأن معاناة الشعب السوري لن تنتهي ما دام الأسد في السلطة. يجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، أن يكون متحدا في هذا".