سوريا.. جيش الفتح يعلن مرحلة جديدة لتحرير كل حلب

ترتفع وتيرة الاستعدادات للمعركة الكبرى في #حلب بعد سيطرة فصائل المعارضة السورية على أحياء المدينة الشرقية، وتكبيد نظام #الأسد وحلفائه وميليشياته الخسارة العسكرية والمعنوية الأكبر منذ مطلع عام 2013.

وأعلنت حركة #جيش_الفتح المعارضة بداية المرحلة الجديدة لتحرير حلب بالكامل، وذلك تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية تقدر بمئات المقاتلين لفصائل المعارضة، قادمة من #إدلب وريف حلب الغربي.

على الجانب الآخر، أرسل نظام الأسد نحو 2000 عنصر من المقاتلين الموالين له، بينهم سوريون وعراقيون وإيرانيون وآخرون من ميليشيات حزب الله اللبناني عن طريق الكاستيلو قادمين من وسط #سوريا .

وفي ريف حلب الغربي، في دارة عزة بالتحديد، قتل وجرح عشرات المدنيين بقصف روسي بالصواريخ الباليستية على المدينة.

فيما أظهر تسجيل مصور بثه ناشطون لحظات القصف على المدينة وآثار الدمار.

أما الجنوب، فقد أحبط مقاتلو جيش الفتح التابع لـ #المعارضة_السورية هجوماً واسعاً لقوات النظام والميليشيات الموالية لها على ثكنة الدباغات، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف قوات #النظام وميليشياته.