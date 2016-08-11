تركيا تدعو روسيا لعمليات مشتركة ضد داعش في سوريا

دعت تركيا روسيا إلى عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش الإرهابي في سوريا حسب ما أعلن الخميس وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو للتلفزيون على خلفية المصالحة بين موسكو وأنقرة.

وقال "سندرس كافة التفاصيل لطالما دعونا روسيا إلى عمليات مشتركة ضد تنظيم داعش" محركا مجددا الاقتراح الذي قدمته أنقرة قبل الخلاف مع موسكو.

هذا وأعلن مولود شاويش أوغلو أن تركيا ستنظم من الآن فصاعدا إلى العمليات ضد داعش بطائرات حربية.

وأضاف أنه من غير الممكن أن يكون هناك انتقال سياسي في سوريا مع وجود الرئيس السوري بشار الأسد.

من جانبها نقلت وكالة الإعلام الروسية اليوم الخميس عن السفير التركي لدى روسيا أوميت يارديم قوله إن حكومة تركيا تعتقد أن القيادة السورية الحالية يمكن أن تشارك في المحادثات الرامية لحل الأزمة في سوريا.

ونسبت وكالة تاس للأنباء إلى يارديم قوله إن أنقرة لا تعارض قيام القيادة السورية الحالية بدور ما في عملية انتقال سياسي.