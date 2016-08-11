حلب.. وفيات وإصابات في هجوم بالغاز

قالت مصادر طبية إن أربعة أشخاص على الأقل لاقوا حتفهم وعانى كثيرون من صعوبات في التنفس، عندما ألقي غاز يعتقد أنه الكلور مع براميل متفجرة على حي في مدينة #حلب السورية الأربعاء.

وذكر حمزة الخطيب، مدير مستشفى #القدس في حلب، إن المستشفى سجل أربع وفيات ناجمة عن التسمم بالغاز و55 إصابة. وما زال سبعة أشخاص يتلقون العلاج بالمستشفى.

وأضاف الخطيب أنه يحتفظ بقطع من ملابس المصابين وشظايا من البراميل المتفجرة كدليل يمكن الاستعانة به للفحص والتحليل.

وقال الدفاع المدني الذي يعمل في المناطق الخاضعة لسيطرة #المعارضة إنه تم تسجيل وفيات وإصابات بعد أن سقط برميل يحتوي على غاز يعتقد أنه #الكلور على حي الزبدية في حلب.

وأفاد #المرصد السوري لحقوق الإنسان أن طائرات هليكوبتر أسقطت براميل متفجرة على حي سيف الدولة والزبدية، ما أدى إلى مقتل امرأة وطفلها اختناقا.

ونشر مركز حلب الإعلامي وهو بوابة إخبارية للمعارضة على الإنترنت تسجيلا مصورا قال إنه لضحايا الهجوم بالغاز وهم طفل وشبان تحت أجهزة التنفس الصناعي. وقال رجلان إن براميل متفجرة ألقيت وكانت هناك رائحة غاز قوية. وبدأ الناس بعد ذلك يعانون من مشكلات في التنفس والرؤية.