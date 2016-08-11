دي ميستورا: سنبحث مع الروس تمديد الهدنة في حلب

قال المبعوث الأممي إلى #سوريا ستيفان #دي_ميستورا اليوم الخميس خلال مؤتمر صحفي عقد في جنيف إن الأمم المتحدة ستبحث مع الروس تمديد هدنة الـ3 ساعات في حلب، لأنها غير كافية لإيصال المساعدات، مشيراً إلى أن الفريق المعني يركز على مرور المساعدات من خلال طريق #الكاستيلو.

وأكد أن الأمم المتحدة مصممة على استئناف #مفاوضات_جنيف نهاية الشهر الجاري. كما لفت إلى أن هناك أدلة كثيرة" على أن هجوما بالغاز وقع في #حلب وإذا تأكد فستكون جريمة حرب."

إلى ذلك أشار إلى أن تركيا تلعب دوراً مهماً في التوصل لحل للأزمة السورية.

وعن بلدة #مضايا السورية أكد أن هناك العديد من المدنيين المحاصرين من قبل النظام وميليشيات حزب الله.