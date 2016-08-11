روسيا تعتزم توسيع قاعدة "حميميم" في سوريا

تعتزم روسيا توسيع قاعدة "حميميم" باللاذقية (غربي سوريا)، التي تستخدمها في عملياتها، وتحويلها إلى قاعدة جوية عسكرية مجهزة بشكل متكامل.

وأعلن نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الاتحاد الروسي "فرانس كلينتسيفيتش"، في تصريح، أن موسكو تخطط لتوسيع "حميميم"، وتهيئة الظروف التي تتيح بقاء الجنود الروس فيها بشكل دائم، بحسب صحيفة "ازفستيا" الروسية.

وأشار كلينتسيفيتش، العضو في مجلس الشيوخ، إلى إمكانية مضاعفة عدد المقاتلات المنتشرة في القاعدة، وفقا للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الجانبين، غير أنه ليس هناك ما يقتضي ذلك في الوقت الراهن.

وأضاف، أن بلاده لن تنشر في القاعدة أسلحة نووية، ومقاتلات ذات قدرات تدميرية عالية.

وقالت الصحيفة، إنه سيجري توسيع القاعدة بشكل يتناسب مع هبوط طائرات كبيرة عليها، وإنشاء بنية تحتية من أجل إيواء عسكريين فيها، وزيادة التدابير الأمنية.

من جهة أخرى، أشارت وكالات أنباء روسية اليوم الخميس نقلا عن وزارة الدفاع إلى أن روسيا تعتزم بدء تدريبات بحرية في الجزء الشرقي من البحر المتوسط في 15 أغسطس. وقالت الوزارة إن الطائرتين الحربيتين (سيربوخوف) و(زيليوني دول) المزودتين بصواريخ كاليبر الموجهة ستشارك في التدريبات. وأضافت أن الجيش يعتزم اختبار إطلاق صواريخ خلال هذه التدريبات.