المعارضة تقطع آخر طريق إمداد لنظام الأسد في حلب

شهدت حلب الجمعة تطوراً نوعياً لافتاً تمثل بتمكّن فصائل المعارضة السورية من قطع طريق إمداد النظام الوحيد إلى محافظة حلب، وذلك عقب السيطرة على محمية الغزلان، ما مكّنهم من التمركز في مواقع مشرفة على الطريق، وشلّ حركة قوات النظام عليه ناريا.

وفي بيان لفصيل جيش النصر المعارض، أكد أن مقاتليه وبالاشتراك مع حركة بيان، طردوا قوات النظام من محمية الغزلان بشكل كامل، بعد ساعة على بدء معركة أطلقوا عليها اسم (غزوة حمراء الأسد)، ليقطعوا بذلك طريق خناصر ناريا، وهو الذي يربط مدينتي حماة وحلب مروراً بالسلمية فإثريا ثم خناصر والسفيرة.

وغداة قصف حي الزبدية ببراميل متفجرة تحوي غاز الكلور السام، أفادت شبكة شام الإخبارية، باستهداف المقاتلات الحربية بلدة أورم الكبرى صبااح الجمعة، متسببة في مجزرة جديدة، راح ضحيتها العشرات من المدنيين، إثر قصف بالصواريخ الفراغية على سوق شعبي وسط البلدة.

كما طالت الغارات مدينة كفرحمرة وحريتان التي خرج مشفاها عن الخدمة بسبب القصف، وقرى الشيخ عقيل وقبتان الجبل بريف حلب الغربي، ومناطق الراشدين ومشروع 1070 شقة ومنطقة الراموسة وما حولها، إضافة إلى منطقة الكليات العسكرية في غرب وجنوب غرب مدينة حلب.

وشهدت حلب الخميس ما قيل إنها #هدنة_روسية لثلاث ساعات، من أجل إدخال المساعدات الإنسانية، إلا أن غارات النظام لم تهدأ على مناطق سيطرة المعارضة في قلب المدينة وعلى أطرافها.

وأكدت الأمم المتحدة في تصريح بالأمس للمبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أن هدنة لثلاث ساعات غير كافية وأن هناك مناقشات مع الجانب الروسي من أجل تمديدها وجعلها 48 ساعة.

ومساء الخميس، تتالت التحذيرات دولياً من احتمال قيام قوات النظام السوري باستخدام الغاز السام في #حلب . فبعد أن أكدت الأمم المتحدة الخميس أن هناك مخاوف جدية من احتمال أن تكون تلك الأسلحة الكيمياوية قد استعملت في حلب من قبل النظام، اعتبرت أنه في حال تم ذلك، فإنها تعتبر جريمة حرب.

إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها، حيال الاستخدام المحتمل المتزايد لأسلحة كيمياوية في #سوريا ، بعد معلومات عن وقوع هجوم الأربعاء في حلب أسفر عن 4 قتلى وعشرات الجرحى.