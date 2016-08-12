ارتفاع قتلى الجيش الروسي في سوريا إلى 19 جندياً

أعلن حاكم منطقة في القوقاز الشمالي الجمعة مقتل جندي روسي في سوريا من دون تقديم تفاصيل، ما يرفع الحصيلة الرسمية لقتلى الجيش الروسي في سوريا إلى 19.

وكتب حاكم منطقة كباردينو-بلكاريا في القوقاز الشمالي يوري كوكوف على موقع إنستغرام "سقط عسكر بيجوييف بطلا أثناء تنفيذ مهمة عسكرية في سوريا".

وأضاف أن الجندي "تلقى بعد مقتله وسام الشجاعة بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وتم منحه لوالديه".

وأفادت السلطات المحلية في مسقط رأس بيجوييف وكالة تاس أنه كان جنديا بالتعاقد بلغ رتبة ميجور وقتل في 19 أيار/مايو.

وأفاد تقرير لمركز ستراتفور الأميركي لجمع معلومات الاستخبارات في أيار/مايو عن تعرض قاعدة جوية استخدمتها القوات الروسية بين تدمر وحمص في وسط سوريا لأضرار فادحة نتيجة هجوم لتنظيم داعش.

كما أوحت صور أقمار صناعية التقطت بين 14 و17 أيار/مايو باحتراق أربع مروحيات و20 شاحنة داخل القاعدة.

لكن وزارة الدفاع الروسية نفت آنذاك حدوث أي هجوم مؤكدة أن الحفر البادية في الصور موجودة منذ أشهر.

ومنذ 30 أيلول/سبتمبر 2015 تدخلت روسيا التي تملك قاعدة بحرية في طرطوس (شمال غرب سوريا)، في النزاع السوري من خلال طائراتها التي تقصف "أهدافا إرهابية" دعما لحليفها الرئيس السوري بشار الأسد.

وبعد أشهر من الغارات الجوية أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في آذار/مارس سحب معظم القوات الروسية في سوريا، لكنه أبقى معدات وعناصر لمواصلة ضرب "أهداف إرهابية".