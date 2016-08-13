المعارضة السورية: مكاسبنا في حلب تحسن موقفنا التفاوضي

أعلنت بسمة قضماني، عضو وفد الهيئة العليا للمعارضة السورية، خلال مقابلة مع رويترز أن المكاسب التي حققها مقاتلو #المعارضة_السورية وأدت لكسر حصار قوات النظام للمناطق الخاضعة لسيطرتهم في حلب ستقوي من الموقف التفاوضي للمعارضة إذا ما عقدت جولة جديدة من محادثات السلام.

وأضافت أنه على #النظام_السوري و #موسكو الاعتراف بأن التقدم الذي حققه مقاتلو المعارضة الأسبوع الماضي في حلب غير من الحقائق على الأرض ومنح المعارضة قدرا من النفوذ.

وتمكنت المعارضة السورية أمس الجمعة من قطع آخر طريق إمداد للنظام في #حلب، وذلك عقب السيطرة على محمية الغزلان، ما مكّنهم من التمركز في مواقع مشرفة على الطريق، وشلّ حركة قوات النظام عليه.