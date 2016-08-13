بالصور.. هكذا احتفل أهل منبج بطرد داعش

لعل الصور خير من ألف كلمة، ففيها تختزل كل الحكاية. بالأمس تحررت منبج من يد داعش الذي فرض قواعده بالتهديد والوعيد، ناشراً الرعب بين أهل تلك المدينة الواقعة في شمال #سوريا قرب #الحدود_التركية . وخرج السكان إلى الشوارع وكأنهم لا يصدقون أعينهم، بعد رعب عاشوه لأشهر طويلة.

كل عبر بطريقته، منهم من بكى أو رمى البرقع أو حلق لحيته، نساء وأطفال وشيوخ لكل واحد حكايته التي ستروى بالتأكيد فيما بعد لتكشف عن فظاعات داعش وحقائقه.

يذكر أن متحدثا رسميا باسم تحالف #قوات_سوريا_الديمقراطية ، أعلن الجمعة، أن التحالف سيطر بالكامل على مدينة #منبج الشمالية السورية قرب الحدود التركية، بعد مغادرة آخر مجموعة من مقاتلي تنظيم داعش المدينة.

وتمثل عملية منبج التي لعبت فيها القوات الخاصة الأميركية دوراً مهماً على الأرض أكثر الانتصارات طموحاً تحققها جماعة متحالفة مع واشنطن في سوريا منذ أن شنت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد تنظيم #داعش قبل عامين.



