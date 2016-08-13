منظمة العفو تطالب بإسعاف فتاة سورية مصابة في مضايا

طالبت #منظمة_العفو الدولية المجتمع الدولي ببذل كل ما في وسعه لإجلاء #فتاة سورية مصابة من بلدة مضايا في ريف #دمشق والتي تحاصرها قوات النظام السوري.

وفي الثاني من أغسطس الفائت، خرجت #غنى أحمد وادي (10 أعوام) لشراء أدوية لوالدتها حين أصيبت في وركها برصاصة أطلقها أحد عناصر قوات النظام، بحسب منظمة العفو.

وقال كريستيان بنديكت المكلف الملف السوري في المنظمة في بيان "ندعو مجموعة العمل حول المساعدة الانسانية التابعة للأمم المتحدة الى نقل غنى فورا الى مستشفى لإجراء جراحة عاجلة لها".

وطالب روسيا والولايات المتحدة بـ"ممارسة الضغط على السلطات السورية".

واوضحت المنظمة ان الفتاة تعاني كسرا كبيرا يتسبب لها "بألم مبرح شبه دائم". ولا يمكن ان تخضع لجراحة في مكان وجودها بسبب الافتقار الى المعدات الطبية اللازمة ولا بد من نقلها فورا الى دمشق او لبنان. لكن الحكومة السورية ترفض السماح بذلك.

ودعت عمة الفتاة التي تقيم في لندن الحكومة البريطانية الى مساعدة ابنة شقيقها.

وقالت في بيان نقلته منظمة العفو "كل ما أريده هو أن تعمل القوى الكبرى والأمم المتحدة لإخراج غنى من #مضايا لتتمكن من تلقي العلاج في مستشفى مجهز في شكل ملائم. أطالب الحكومة البريطانية بمساعدة ابنة شقيقي إذا كانت تستطيع ذلك".

ويحاصر أكثر من 40 ألف شخص منذ أشهر في مضايا الواقعة غرب دمشق. وقضى عشرات من سكانها جوعا جراء الحصار الذي تفرضه قوات النظام السوري ومقاتلو حزب الله بحسب منظمات غير حكومية.