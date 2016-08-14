خلال 24 ساعة.. أكثر من 20 برميلاً متفجراً على داريا

صعد طيران النظام السوري قصفه على مدينة #داريا بالغوطة الغربية، بإلقاء أكثر من 20 برميلاً متفجراً، يحمل مادة النابالم الحارقة والمحرمة دولياً، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت مصادر ميدانية في داريا أن القصف تم بواسطة ثلاث طائرات حربية شوهدوا فوق المدينة. وتزامن القصف مع تساقط كثيف لقذائف الهاون، في محاولة لمنع الأهالي من إطفاء الحرائق الناتجة عن براميل النابالم.

وكانت قوات الأسد قد استهدفت المدينة ذاتها بعشرات القنابل التي تحمل مادة النابالم في آب/أغسطس من العام الماضي، ما تسبب في اندلاع حرائق واسعة في عشرات الأبنية، وأطلقت حينها فرق الدفاع المدني نداءات استغاثة إلى المنظمات الدولية.