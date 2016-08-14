المعارضة السورية تحبط هجوماً للنظام جنوب حلب

أحبط مقاتلو فصائل #المعارضة_السورية المسلحة هجوماً واسعاً لقوات النظام والميليشيات الموالية لها على المشروع 1070، جنوب مدينة #حلب وفق ما أفادت وسائل إعلام تابعة للمعارضة. ودارت اشتباكات عنيفة بين الطرفين خلفت قتلى وجرحى.

كما تدور معارك على أطراف حي الراموسة جنوب مدينة حلب، وسط قصف جوي من المقاتلات الروسية على المنطقة.

أما على جبهة ريف إدلب، فقد شنت الطائرات الروسية غارات على قرية "قلب لوزة" ذات الغالبية "الدرزية" بعد أيام من قصف كنيسة في إدلب.



كذلك أعلنت فصائل المعارضة بدء عملية عسكرية في القلمون الشرقي بريف دمشق أطلقت عليها "ذات الرقاع 2"، تهدف لضرب مواقع وحواجز عسكرية للنظام في المنطقة.