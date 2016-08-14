روسيا: دمرنا مستودعات أسلحة لداعش قرب دير الزور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات روسية دمرت اليوم الأحد مستودعات أسلحة لتنظيم #داعش في محيط مدينة #دير_الزور بشرق #سوريا.

وأفادت الوزارة في بيان أن قاذفات "توبوليف" الروسية نفذت غارات الى جنوب شرق دير الزور وشرقها وشمال شرقها، دمرت خلالها مركزين قياديين وستة مستودعات أسلحة وآليات لتنظيم داعش، كما قتلت "عددا كبيرا من المقاتلين".

ويسيطر التنظيم على كامل محافظة دير الزور الحدودية مع العراق باستثناء أجزاء من مدينة دير الزور ومطارها العسكري.

واعتبر البنتاغون الجمعة أن داعش أصبح على أعتاب الهزيمة بعدما تمكنت قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة من السيطرة على مدينة منبج في ريف حلب الشمالي إثر معارك استمرت أكثر من شهرين.