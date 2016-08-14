قوات سوريا الديمقراطية تعتزم تحرير الباب من داعش

اعلنت #قوات_سوريا_الديمقراطية ، التي تضم تحالفا من المقاتلين #الأكراد والعرب وتحظى بدعم الولايات المتحدة، اليوم الأحد عزمها على طرد مقاتلي تنظيم داعش من مدينة #الباب بعد سيطرتها على معقلهم منبج في شمال #سوريا.

وقالت في بيان بعد يومين من طرد آخر المتطرفين من #منبج في محافظة #حلب: "نعلن تشكيل المجلس العسكري لمدينة الباب الهادف لتحرير أهلنا في الباب من مرتزقة #داعش على غرار مجلس منبج العسكري الذي حرر منبج". وتبعد مدينة الباب 50 كلم جنوب غرب منبج.

وأضاف البيان: "نعاهد شعبنا على العمل من أجل تحرير مدينة الباب وريفها بكل ما نملك من طاقات بمساندة عدالة قضيتنا ودعم شعبنا وكل القوى والفعاليات الديمقراطية بما فيها التحالف الدولي ضد داعش"، لافتا إلى أن المجلس العسكري الجديد يضم سبعة فصائل.

وتابع: "ندعو قوات التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة الى مساندتنا ودعمنا في نضالنا لتحرير أرضنا وأهلنا من إرهابيي داعش".

وبعد معارك استمرت أكثر من شهرين بمساندة ضربات جوية أميركية، تمكنت "قوات سوريا الديموقراطية" من السيطرة على منبج في السادس من آب/أغسطس قبل أن تطرد منها آخر الإرهابيين الجمعة، ما شكل هزيمة كبرى للتنظيم المتطرف.