50 قتيلاً بمجزرة جديدة ارتكبها النظام السوري بحلب

قتل أكثر من 50 مدنياً في مجزرة جديدة ارتكبتها طائرات النظام السوري والمقاتلات الروسية في حلب وريفها الغربي، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأكد المرصد أن القتلى، بينهم أربعة أطفال، سقطوا نتيجة قصف مدفعي وجوي لقوات النظام والطائرات الروسية تركز على مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة، فيما أطلق مقاتلو المعارضة قذائف على مناطق تسيطر عليها قوات الأسد غرب حلب.

وتشهد مدينة حلب ومحيطها منذ أسبوعين معارك يحشد فيها طرفا النزاع آلاف المقاتلين، وهي الأكثر عنفاً منذ العام 2012، حين انقسمت المدينة بين أحياء شرقية تسيطر عليها الفصائل المعارضة وأحياء غربية تسيطر عليها قوات النظام.