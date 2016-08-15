سوريا.. داعش يتبنى تفجير أطمة

تبنى تنظيم داعش، الاثنين، تفجيراً انتحارياً استهدف عناصر من الفصائل المقاتلة عند الحدود التركية في شمال غرب سوريا، وأسفر عن مقتل العشرات منهم، وفق بيان تناقلته مواقع متطرفة.

وأفاد البيان أن الانتحاري واسمه "أبو اليمان الشامي" فجر سترته الناسفة بمقاتلين من فصيلي "فيلق الشام" و"نور الدين زنكي" في معبر أطمة في ريف إدلب الشمالي، وذلك "لدى استعدادهم للتوجه لقتال داعش في ريف حلب الشمالي".

وكان الائتلاف الوطني السوري دان التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة أكثر من 35 شخصاً معظمهم من الجيش الحر في #معبر_أطمة الحدودي.

وقال #الائتلاف في بيان إن الإرهاب استهدف معبراً لإدخال المواد الإنسانية من #تركيا إلى الداخل السوري، ما يؤكد صلة هؤلاء المجرمين بنظام #الأسد وحلفائه وتبادل الأدوار بينهم في قتل السوريين بشتى الطرق والوسائل.

وكان مراسل "الحدث" في تركيا أفاد أن #التفجير_الانتحاري الذي أودى بحياة أكثر من 35 شخصاً معظمهم من #الجيش_الحر في معبر أطمة الحدودي كان يستهدف تجمعاً من المقاتلين يضم قرابة الـ600 مقاتل كانوا يستعدون للانطلاق نحو مناطق ريف #حلب الشمالي.

وفي سياق متصل، قال "أرجان توباجا"، حاكم ولاية #هطاي التركية التي وقع فيها تفجير مخيم أطمة، إن المنفذ قد يكون استخدم في عمليته حقيبة شخصية كان يحملها عند تسلله إلى المكان.

وأكد توباجا أن السلطات التركية لم تتمكن حتى الآن من تحديد الجهة التي نفذت التفجير، إذ لم يتسن لها التحقيق لوقوع التفجير على الجانب السوري، إلا أن حاكم هطاي استدرك بالقول إن تركيا بصدد إقامة اتصال مع الطرف الآخر للحصول على معلومات.