المعارضة السورية تنتزع قرية شرق دوما من النظام

تمكنت فصائل المعارضة السورية من استعادة السيطرة على قرية حوش نصري والمزارع المحيطة بها شرق مدينة #دوما في غوطة دمشق الشرقية.

وأفادت فصائل المعارضة أنها تهدف من خلال تلك العملية إلى قطع خطوط إمداد قوات النظام عن مواقعها في قرية حوش النصري، التي كانت قوات الأسد قد سيطرت عليها قبل نحو أسبوع.

من جانبها، شنت طائرات روسية وأخرى تابعة للنظام أكثر من 30 غارة جوية في إدلب استهدفت مواقع سكنية عدة في المدينة وريفها، أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين.

كما استهدفت طائرات روسية منطقة "امعانون" بالقنابل العنقودية تسببت بسقوط طفلة وعدد من الجرحى.

كذلك شنت طائرات النظام غارات على مدينة جسر الشغور واستهدفت الكراجات وسط المدينة.