تركيا تتوقع انسحاب "وحدات حماية الشعب" بعد عملية منبج

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش #أوغلو اليوم الاثنين إن #أنقرة تتوقع انسحاب #وحدات_حماية_الشعب الكردية السورية شرق #نهر_الفرات بعد أن استعادت مع قوات أخرى مدعومة من الولايات المتحدة السيطرة على بلدة #منبج من قبضة تنظيم #داعش .

وقال تحالف #قوات_سوريا_الديمقراطية الذي يضم مقاتلين أكرادا وعربا إنه سيطر بالكامل على مدينة منبج الواقعة في شمال #سوريا قرب الحدود مع #تركيا فيما يوجه صفعة كبيرة للتنظيم المتطرف.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب جماعة إرهابية تمثل امتدادا لـ #حزب_العمال_الكردستاني المحظور الذي خاض تمردا استمر ثلاثة عقود في جنوب شرقي البلاد، والذي تعتبره الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأنقرة منظمة إرهابية.

وقال تشاووش أوغلو للصحافيين في أنقرة: "بالطبع لدينا توقعات.. الولايات المتحدة وعدت بأن القوات (السورية الكردية) داخل التحالف والقوات الديمقراطية هناك ستتحرك شرق #الفرات مرة أخرى بعد عملية منبج".

وتمثل عملية منبج التي لعبت فيها القوات الخاصة الأميركية دورا مهما على الأرض أكثر الانتصارات طموحا تحققها جماعة متحالفة مع واشنطن في سوريا منذ أن شنت الولايات المتحدة حملتها العسكرية ضد تنظيم داعش قبل عامين.

وقال مسؤولون أميركيون إنه فور انتهاء عملية منبج ستتوفر الظروف المواتية للتحرك إلى الرقة معقل تنظيم داعش.