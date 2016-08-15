روسيا: عملية عسكرية مشتركة مع أميركا في حلب قريبا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الدفاع سيرغي شويغو قوله اليوم الاثنين إن #روسيا و #الولايات المتحدة على وشك البدء في عمل عسكري مشترك في مدينة حلب.

ونقل عن #شويغو قوله: "نحن الآن في مرحلة نشطة للغاية من المفاوضات مع زملائنا الأميركيين.. نقترب خطوة بخطوة من خطة، وأنا أتحدث هنا عن #حلب فقط، ستسمح لنا حقا بالبدء في القتال معا لإحلال السلام، بحيث يمكن للسكان العودة لديارهم في هذه المنطقة المضطربة" من #سوريا .

وأشار إلى أن "المفاوضات بين الجانبين تقترب من نهايتها سواء في جنيف أو في عمان لوضع نهاية للمأساة السورية".