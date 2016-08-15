لافروف: معارضة سوريا استغلت الهدنة لإعادة تنظيم صفوفها

قال وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف، اليوم الاثنين، إن المقاتلين السوريين استغلوا اتفاقيات التهدئة المؤقتة في القتال في حلب وحولها لإعادة تنظيم صفوفهم والحصول على أسلحة.

وكان لافروف يتحدث في مؤتمر صحافي في مدينة إيكاترينبرغ الروسية مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير. وذكر لافروف أنه يدرك أن اتفاقيات وقف القتال لفترات وجيزة يومياً المعمول بها حالياً للسماح بدخول المساعدات ومغادرة المدنيين غير كافية.

لكنه أضاف أن من الصعب تمديد ساعات التهدئة حالياً، نظراً لاحتمال أن يستغلها المقاتلون في إعادة تنظيم أنفسهم والحصول على أسلحة وهو ما قال إنهم فعلوه في الماضي.