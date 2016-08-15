صحيفة: خسارة داعش لمنبج تحرمه من ممر حيوي للمقاتلين

كشفت صحيفة نيويورك تايمز معلومات عن قيام الجيش الأميركي بعمليات المراقبة الدقيقة لتحركات عناصر تنظيم #داعش أثناء هروبهم من مدينة #منبج السورية.



وأكدت الصحيفة أن الطائرات الأميركية التقطت صوراً وثقت فرار مسلحي التنظيم إلى الجانب الآخر من الشمال السوري. كما رأت أن هزائم "داعش" في منبج و #سرت الليبية وحتى #العراق تحد من قدرة التنظيم على اختراق الغرب، مشيرة إلى أن أحد معابر الحدود المهمة بين سوريا و#تركيا يمر عبر المناطق التي تمت استعادتها، إضافة إلى أن فقدان المتطرفين سيطرتهم على هذا الطريق سيعني حرمانهم من ممر حيوي اعتادوا من خلاله تسهيل مرور مقاتلين أجانب إلى داخل سوريا أو مغادرتهم باتجاه أوروبا.



كذلك لفتت إلى التراجع الكبير الذي أجبر عليه التنظيم في سرت نتيجة الضربات الجوية الأميركية ضد مواقعه على الساحل الليبي والتي وصل عددها إلى 28، وفق الصحيفة.