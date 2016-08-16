بريطانيا: ساعدنا في تحرير منبج السورية من داعش

كشف غاريث بايلي ممثل بريطانيا الخاص لسوريا عن دور بلاده في تحرير مدينة #منبج السورية من سيطرة تنظيم #داعش.

وقال بايلي إن هزيمة داعش في منبج هي الأحدث في سلسلة الهزائم التي يتعرض لها التنظيم الإرهابي في سوريا و #العراق، موضحاً أن بريطانيا ساعدت قوات سوريا الديمقراطية، بقيادة وحدات عربية سورية ودعم من التحالف الدولي، في توجيه ضربات جوية باستخدام صواريخ "هيلفاير" استهدفت مقاتلي داعش في منبج.

وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية البريطانية أن المسؤول البريطاني يأمل في أن تسمح الظروف الآن في المدنية، بعودة أبناء منبج إلى ديارهم فورا في ظروف أمنية ملائمة وكريمة.

وأشار بايلي إلى أن بريطانيا مستعدة لتقديم المساعدة في المناطق السورية التي تخضع لسيطرة قوات المعارضة المعتدلة.