قاذفات استراتيجية روسية تستقر في إيران لضرب سوريا

ذكر التلفزيون الروسي أن قاذفات استراتيجية روسية استقرت في قاعدة همدان الجوية غرب إيران، لاستهداف من وصفوا بـ"المتشددين المسلحين".

ونشرت وسائل إعلام روسية صوراً لقاذفات من طراز TU-22M3 الاستراتيجية جاثمة على مدرج مطار القاعدة الجوية الإيرانية.

وذكرت قناة "روسيا - 24"، اليوم 16 أغسطس/آب، أن نشر القاذفات الروسية في إيران من شأنه تقليص زمن الرحلات بنسبة 60%.

وأشارت القناة إلى أن القاذفات "تو-22 إم 3" الاستراتيجية توجه ضربات لمن وصفتهم بـ"الإرهابيين في سوريا".

وذكر موقع قناة روسيا اليوم، نقلا عن مصدر دبلوماسي روسي أفاد في وقت سابق أن روسيا طلبت من سلطات العراق وإيران السماح بتحليق صواريخ "كاليبر" المجنحة الروسية فوق أراضيهما.

وأضاف الموقع أن وزارة الدفاع الروسية كانت أعلنت، يوم أمس الاثنين 15 أغسطس/آب، عن بدء مناورات تكتيكية في بحر قزوين، بمشاركة سفن حربية حاملة لصواريخ مجنحة بعيدة المدى "كاليبر"، إلى جانب سفن أخرى.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من المناورات هو "اختبار قدرة قوات أسطول بحر قزوين على مواجهة الأزمات الطارئة، بما في ذلك المتعلقة بالإرهاب".

وبالتزامن مع ذلك انطلقت في البحر الأبيض المتوسط ذاته تدريبات لمجموعة من السفن الحربية الروسية المتواجدة هناك على أساس دائم مع مجموعة بحرية ضاربة مؤلفة من سفينتين "سيربوخوف" و"زيلوني دول"، الصاروخيتين المزودتين بصواريخ "كاليبر" أيضا.

وتهدف هذه المناورات إلى التدريب على تنفيذ عدد من المهام، بما فيها القيام بالرماية في ظروف قريبة من الظروف القتالية الحقيقية.

إيران مستمرة في إرسال العتاد والأسلحة إلى الأسد

من ناحية أخرى تؤكد تقارير موثقة أن إيران مستمرة في إرسال السلاح والعتاد لنظام الأسد منذ أشهر دون انقطاع بواسطة طائرات نقل جوي عملاقة من طراز اليوشين " IL-76 " تابعة للقوة الجوية لنظام الأسد، حيث تقوم هذه الطائرات بثلاث رحلات أسبوعيا على أقل تقدير من إيران إلى سوريا وتحمل حوالي 50 طناً من الأسلحة والعتاد من مطاري عبادان وطهران إلى دمشق.

وتفيد مصادر مطلعة، إضافة إلى ذلك أن طائرات مدنية تابعة للخطوط الجوية الإيرانية من قبيل "إيران إير" و"ماهان إير" تقوم برحلات روتينية لنقل العدة والعديد إلى نظام بشار الأسد.

ونشر موقع "تقارير الحرب في العراق وسوريا" الناطق باللغة الفارسية ثلاث صور تظهر إحداثيات لرحلات طائرات ايليوشين السورية في السادس والثامن من أغسطس/آب انطلاقا من طهران إلى دمشق ورحلة واحدة في العاشر من أغسطس/آب من عبادان إلى دمشق.

جدير بالذكر أن روسيا تستخدم حالياً مطاراً عسكرياً يقع في جمهورية أوسيتيا الشمالية في جنوب روسيا لقصف الأراضي السورية، لأن قاعدة حميميم السورية ليست مناسبة لاستقبال هذا الطراز من القاذفات الاستراتيجية، التي تعد من الأضخم في العالم.