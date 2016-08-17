سوريا.. التحالف يلاحق دواعش استخدموا مدنيين دروعا بشرية

قال المتحدث باسم التحالف الدولي الكولونيل، كريس غارفر، إن التحالف يلاحق ما بين 100 إلى 200 عنصر من داعش استخدموا مدنيين دروعاً بشرية للفرار من منبج السورية، بعد اختطافهم ووضعهم في سيارات وشاحنات خاصة بهم.

وحسب غارفر فإن المدنيين شوهدوا مع المسلحين في كل المركبات التي استخدموها أثناء عمليات الهروب، ما دفع قوات سوريا الديمقراطية لعدم الاشتباك معهم، تجنباً لوقوع خسائر بين المدنيين.

وأكد غارفر أن التحالف يواصل ملاحقتهم، من دون الخوض في التفاصيل، موضحاً أنه تم الإفراج عن مئات المدنيين في القافلة، فيما تمكن آخرون من الفرار.