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هيومن رايتس.. روسيا ونظام الأسد "يحرقان" حلب وإدلب

المصدر: العربية.نت- وكالات
من إدلب(أرشيفية)
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نددت منظمة "هيومن رايتس ووتش" باستخدام الطائرات الحربية السورية والروسية وبشكل متكرر #أسلحة_حارقة ضد المدنيين في محافظتي #حلب و #إدلب، واصفة الهجمات بالمشينة.

كما أكدت المنظمة على وجود أدلة دامغة تثبت استخدام الأسلحة الحارقة، مشيرة إلى ازدياد هذه الهجمات بشكل كبير.

وتتسبب الأسلحة الحارقة بعد إلقائها من الطائرات بإشعال حرائق، كما بحروق مؤلمة لمن يتعرض لها، يمكن أن تصيب العظام والجهاز التنفسي.

وبحسب تقرير المنظمة فقد تم استخدام تلك الأسلحة الحارقة 18 مرة خلال الأسابيع الماضية.

يذكر أن #الأسلحة_المحرمة_دولياً كانت تستخدم بشكل واسع في حرب فيتنام، ومن ثم جرى تقييد استخدامها بموجب اتفاقية حظر استعمال أسلحة معينة وهي نفس الاتفاقية التي وقعت عليها #موسكو ضمن بروتوكول الأسلحة الحارقة، التي تسبب أضراراً إنسانية بالغة في #سوريا.

كلمات دالّة

#أسلحة حارقة, #حلب, #إدلب, #الأسلحة المحرمة دوليا, #موسكو, #سوريا

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