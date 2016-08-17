واشنطن: لم نتفق مع روسيا بعد حول التعاون في سوريا

بعد أن أعلنت روسيا عن بدء نقاش مع أميركا حول شنّ عمليات عسكرية مشتركة في سوريا، أكدت واشنطن عدم التوصل لاتفاق بعد. وقالت الخارجية الأميركية إن #واشنطن وموسكو لم تتوصلا بعد لاتفاق حول تعاون عسكري في سوريا.

وفي نفس السياق أكد ناثان تك، المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية في مقابلة مع الحدث مساء الثلاثاء وجود محادثات للتعاون مع #روسيا ضد الجماعات الإرهابية، لكنه دعا إلى عدم استباق الأمور، مشدداً على أن أي تعاون يجب أن يبدأ بتثبيت الهدنة في سوريا، وأن تضغط روسيا على نظام #الأسد لوقف قصف المدنيين بالبراميل المتفجرة.

كما نفى وجود أي تعاون عسكري مع روسيا بشأن سوريا في الوقت الراهن، قائلاً "على روسيا أن تسعى للسماح بإدخال المساعدات والدفع نحو الحل السياسي".

إلى ذلك، شدد على أن هناك انعدام ثقة بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكداً أن بلاده لن تتحرك مع موسكو بدون خطوات ملموسة.

وكانت الخارجية الروسية أعلنت أن وزير الخارجية سيرغي لافروف ونظيره الأميركي جون كيري بحثا هاتفيا الوضع في #حلب وسبل تنفيذ اتفاقهما بشأن تنسيق العمل في #سوريا والتوصل إلى وقف لإطلاق النار.