الخطيب: الدبلوماسي الروسي لم يأت بجديد لحل أزمة سوريا

نفى #معاذ_الخطيب الرئيس الأسبق لـ #الائتلاف_السوري المعارض في مقابلة مع قناة "الحدث"، أن يكون لقاؤه مع نائب وزير الخارجية الروسي #ميخائيل_بوغدانوف حمل أي طرح جديد للحل في #سوريا ، مؤكدا أن اللقاء تم بطلب من #بوغدانوف ولتبادل الآراء حول سبل استئناف المفاوضات.

الخطيب قال أيضا إن #روسيا تعتبر كل من يقاتل نظام #الأسد إرهابيا، مؤكدا أن #النظام_السوري هو من صنع الإرهاب بتواطؤ دولي.

كما أكد الخطيب أن القضاء على #الإرهاب لن يتم حتى تقف الجرائم بحق الشعب السوري، موضحا أن روسيا تقصف المدنيين رغم نفيها ذلك.

كما اعتبر الخطيب أن النهاية الوحيدة لما يجري في سوريا هي حل سياسي، أما البديل فهو سنوات طويلة من الاستنزاف.