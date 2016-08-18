مشهد صادم لطفل سوري انتشلوه من تحت الأنقاض

بث ناشطون في #حلب تسجيلاً صادماً لطفل يجلس في سيارة إسعاف بعد تعرض منزله في #حي_القاطرجي لغارات جوية نفذتها مقاتلات #النظام_السوري.

وبدا الطفل جالساً بهدوء، ووجهه مغطى بالغبار والدماء، في مقعد سيارة الإسعاف يتحسس جراحه وبالكاد يفتح عينيه، قبل أن يُحضر المسعفون بقية الناجين من أفراد أسرته إلى ذات السيارة.

والطفل عمران دقنيش، ابن الخمسة أعوام، هو واحد من 5 أطفال جرحوا الأربعاء، جراء الغارات الجوية على المدينة التي فكت المعارضة المسلحة حصارها أخيراً.

Doctor in #Aleppo just sent this photo of a dazed child who survived an airstrike pic.twitter.com/IHLDc6KPh8 — Raf Sanchez (@rafsanchez) August 17, 2016

ونشر مركز حلب الإعلامي مقطع الفيديو الصادم على يوتيوب، بينما أفاد طبيب محلي لمراسل صحيفة "تيلغراف" البريطانية أن هناك أربعة أطفال وامرأة وشابين أصيوا أيضاً جراء الغارة على الحي.

وعولج الطفل عمران وبقية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 عاماً في مستشفى، وخرجوا في وقت متأخر ليل الأربعاء الخميس.

وأعيد تغريد ما نشره مراسل الصحيفة البريطانية أكثر من 10 آلاف مرة على تويتر.