حلب.. إحباط محاولة النظام استعادة الكلية الحربية

أفاد ناشطون بأن مقاتلي #المعارضة_السورية تمكنوا من صد محاولات قوات النظام والميليشيات الموالية لها، لاستعادة الكلية الحربية جنوب مدينة حلب.

ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قصفت قوات النظام مناطق كلية المدفعية، في حين استهدفت فصائل المعارضة مناطق في مشروع الـ3 آلاف شقة، في حي الحمدانية.

يأتي ذلك وسط استمرار الاشتباكات على عدة محاور جنوب وجنوب غربي #حلب تترافق مع قصف قوات النظام والطائرات الحربية لمناطق الاشتباك.

كما شنّ طيران النظام عدة غارات طالت حيي كرم الميسر وكرم الطراب بمدينة حلب، إضافة إلى #حي_القاطرجي ما أسفر عن سقوط عدد من المدنيين قتلى وجرحى.

واستهدف تنظيم #داعش بعربة مفخخة تمركزات لقوات #النظام_السوري في قرية الملتفتة بالقرب من منطقة مطار كويرس العسكري في ريف حلب الجنوبي الشرقي.