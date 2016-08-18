روسيا: مستعدون لتطبيق هدنة لـ48 ساعة أسبوعيا في حلب

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في حسابها على موقع تويتر، الخميس، أن موسكو مستعدة لدعم مقترح مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا، ستيفان دي ميستورا، لتطبيق هدنات إنسانية لمدة 48 ساعة أسبوعياً في مدينة #حلب السورية.

وقالت الوزارة إن #روسيا على استعداد لبدء أول هدنة إنسانية الأسبوع المقبل.

وكان دي ميستورا قد أوضح، في وقت سابق، أن وقف القتال في حلب لـ48 ساعة سيكون موضوعاً رئيسياً أمام قوة مهام #الأمم_المتحدة اليوم الخميس، مؤكداً أن "روسيا وأميركا تتشاركان القلق بشأن حلب وتتطلعان لحل".

من جانبه، دعا الاتحاد الأوروبي الخميس إلى "وقف فوري" للقتال في مدينة حلب السورية لإفساح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى حوالي 1,5 مليون مدني عالقين فيها.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يدعو مع الدول الأعضاء فيه إلى وقف فوري للقتال في حلب لإفساح المجال أمام إجلاء حالات طبية وإيصال المساعدات وإصلاح البنى التحتية الأساسية من مياه وكهرباء".