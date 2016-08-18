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لليوم الثالث.. ضربات روسية في سوريا انطلاقاً من إيران

المصدر: موسكو – رويترز
أرشيفية
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قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إن قاذفات روسية شنت ضربات جوية في سوريا انطلاقا من قاعدة جوية إيرانية لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الوزارة أن قاذفات من طراز توبوليف-22إم3 بعيدة المدى وقاذفات مقاتلة من طراز سوخوي-34 ضربت أهدافا لتنظيم #داعش في محافظة دير الزور السورية.

وفعلياً، يسقط مدنيون جراء الضربات التي تتهم فيها موسكو باستهداف المعارضة والسكان السوريين.

وأضافت الوزارة أن القاذفات انطلقت من قواعد في #روسيا وإيران ودمرت ستة مواقع قيادية وعدداً كبيراً من المقاتلات والمعدات العسكرية.

وقالت إن جميع الطائرات الروسية عادت لقواعدها بعد الضربات.

كلمات دالّة

#داعش, #روسيا

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