لليوم الثالث.. ضربات روسية في سوريا انطلاقاً من إيران

قالت وزارة الدفاع الروسية الخميس إن قاذفات روسية شنت ضربات جوية في سوريا انطلاقا من قاعدة جوية إيرانية لليوم الثالث على التوالي.

وذكرت الوزارة أن قاذفات من طراز توبوليف-22إم3 بعيدة المدى وقاذفات مقاتلة من طراز سوخوي-34 ضربت أهدافا لتنظيم #داعش في محافظة دير الزور السورية.

وفعلياً، يسقط مدنيون جراء الضربات التي تتهم فيها موسكو باستهداف المعارضة والسكان السوريين.



وأضافت الوزارة أن القاذفات انطلقت من قواعد في #روسيا وإيران ودمرت ستة مواقع قيادية وعدداً كبيراً من المقاتلات والمعدات العسكرية.

وقالت إن جميع الطائرات الروسية عادت لقواعدها بعد الضربات.