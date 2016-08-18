مجزرة جديدة وسط إدلب بتوقيع النظام السوري

شهدت مدينة #إدلب السورية الأربعاء مجزرة جديدة راح ضحيتها نحوُ خمسين شخصا بين قتيل وجريح معظمهم من النساء والأطفال.

وقال ناشطون سوريون إن مجزرة إدلب استخدمت فيها قنابل فراغية، واستهدفت منطقة دوّار الكرة وعقدة المواصلات وسط مدينة إدلب حيث سجل القسم الأكبر من الضحايا. كما استهدفت غارات جوية محيط مستشفى ابن سينا و منطقة مديرية الزراعة في المدينة.

أما حلب، فشهدت الأربعاء يوما جديدا من القصف الجوي المكثف للطيران الروسي ومقاتلات النظام تركزت على وجه الخصوص على المناطق التي نجحت كتائب المعارضة في استعادتها خلال الأيام الماضية.

