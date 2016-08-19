روسيا تقصف مواقع في سوريا بصواريخ كروز من البحر

قالت وزارة الدفاع الروسية، إن سفنا حربية روسية أطلقت من البحر المتوسط 3 صواريخ كروز على أهداف في سوريا صباح اليوم الجمعة.

وأضافت الوزارة أن الصواريخ مرت على مناطق غير مأهولة، واستهدفت جبهة فتح الشام (جَفَش) النصرة سابقا.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان أن "السفن المزودة بمنصات لإطلاق الصواريخ "زيليني دول" و"سيربوخوف" من أسطول البحر الأسود أطلقت اليوم ثلاث مرات صواريخ كروز ضد أهداف تابعة لجبهة جفش (جبهة فتح الشام، بعد إعلانها فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)".

وتابعت "تم تدمير مركز قيادة وقاعدة للإرهابيين في دارة عزة (غرب حلب)، فضلا عن مصنع للمتفجرات ومستودع كبير للذخائر في منطقة حلب خلال هذه الهجمات".

ويأتي هذا التطور بعدما قصفت روسيا الثلاثاء للمرة الأولى أهدافا في سوريا بواسطة قاذفات انطلقت من قاعدة عسكرية في همدان، شمال غرب إيران.

وتشهد حلب المدينة الرئيسية في النزاع السوري حاليا قتالا مريرا بين قوات النظام السوري والفصائل المقاتلة. وتقول الأمم المتحدة إن مئات الآلاف المدنيين محاصرون ويعانون من نقص كبير في الغذاء والدواء.