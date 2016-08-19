زميل سابق للأسد لم يكن يتوقّع أنه بهذه الوحشية!

قال الدكتور زاهر سهلول، الزميل السابق لرئيس النظام السوري بشار #الأسد إن الأخير كان أيام الدراسة الجامعية "متواضعاً" ولم "يكن لديه مشاكل" وأن الأسد لم يكن يُنظر إليه "على أنه وحشي أو متغطرس". كما قال مضيفاً: "ولكن معظمنا لم يتوقع أن يكون بالطريقة التي هو عليها الآن".

وقال الدكتور سهلول إن الأسد كان زميلا له في كلية الطب، ويتبادل التحية والأحاديث العرضية معه من وقت لآخر أيام الدراسة. وذلك في حوار أجرته قناة "سي.إن.إن" الأميركية معه، أكّد فيه أنه التقى الأسد بعد أن أصبح رئيساً، ثلاث مرات، في إطار أعمال خاصة بالجمعية الطبية السورية.

وكشف الزميل السابق عن قصة توضح للرأي العام الكيفية التي يفكر بها الأسد، وتتعلق بالطفل السوري الشهير الذي قتل تحت التعذيب حمزة الخطيب.

يقول الدكتور السهلول إن أحد أصدقائه سأل الأسد عن #حمزة_الخطيب فكان رد الأسد سؤالاً عجيباً يفضح عقليته: "وهل تعرف عدد أشقاء حمزة الخطيب؟". وأجاب الأسد على السؤال الذي طرحه بنفسه: "لديه ثلاثة عشر أخاً"! ثم بدأ بالضحك، كما قال الزميل السابق للأسد، والذي علق على الحادثة بقوله: "أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يفكر بها، فبالنسبة له –أي الأسد- خسارة الأطفال ليست مهمة إذا ما أخذت الأمر من منظور أكبر"!.

وقال السهلول عن الأسد: "لم يتوقع أحدٌ منه أن يكون بتلك الوحشية".